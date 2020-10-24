Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 24.10.2020 13:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.10.2020 13:50
    ABONE OL

    Jandarmanın bulduğu 27 bin liralık sahibine teslim edildi

    'da jandarma ekipleri 'in çalınan dede yadigarı 27 bin lira değerindeki ini buldu ve teslim etti. Tespihi çalan B.D de yakalandı.

    İHA

    merkeze bağlı Kıraç Köyündeki bir bağ evinden piyasa değeri 27 bin TL olan Osmanlı ı çalındı. Hırsızlığı fark eden . durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

    JANDARMA HIRSIZI YAKALAYIP, TESPİHİ TESLİM ETTİ
    Bölgeye giden Jandarma Suç Araştırma Timi dedektif gibi çalışarak şüpheli şahsın B.D. olduğunu belirledi. Belirlenen şüpheli düzenlenen baskında yakalandı, üzerinden de çaldığı tespit çıktı. Şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edil, tespih de jandarma tarafından sahibine teslim edildi.

    "HİÇ ÜMİDİM YOKTU"
    Dede yadigarı tespihi teslim alan Doğukan Ateş "Bulunmasına dair hiç ümidim yoktu. Babadan yadigar deden kalma bir tespihti. Piyasa değeri 27 bin TL'ydi. Jandarma ekiplerine teşekkür ederim" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Jandarmanın bulduğu 27 bin liralık tespih sahibine teslim edildi