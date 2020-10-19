Diyarbakır'da, çocuk işçilerin görüntülerinin çekilerek sosyal medyada paylaşıldığı sosyal deneyler için Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Çocukların istismarının söz konusu olduğunu belirten Av. Mehmet Emin Çoban, hem anayasanın hem de çocukları koruma kanununun ihlal edildiğini savundu. Sosyal deneyde, Youtuber Burak Tutal ve Mert Karakaş'ın 'aç ve sokakta kaldık' diyerek çocuklardan yardım istediği ve çocukların onlara yardım ettiği anlar uzun süre gündemde kalmıştı.