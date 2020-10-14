Zeytinli muffin | Zamansız lezzetler

Derin bir kabın içine yumurtaları kırın. Ayçiçeği yağı ve yoğurt ekleyip çırpın. Ardından un, kabartma tozu ve tuzu ekleyip malzeme birleşene kadar karıştırın. İçine zeytin dilimleri ve ufaladığınız beyaz peyniri de ekleyip karıştırın. 12'li muffin kalıbını yağlayın ve harcı içlerine pay edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika, üzeri altın sarısı olana kadar pişirin.

8-10 KİŞİLİK

1 su bardağı dilimlenmiş yeşil ve siyah zeytin karışımı

3 adet yumurta

Birer su bardağı ayçiçeği yağı ve yoğurt

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

150 gram beyaz peynir

1 tutam tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

ZAMANSIZ LEZZETLER | EMİNE TUNADAN