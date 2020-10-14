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    • Yaşam
    • 14.10.2020 Gazete
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    Zeytinli muffin | Zamansız lezzetler

    bir kabın içine yumurtaları kırın. ekleyip çırpın. un, kabartma tozu ve tuzu ekleyip malzeme birleşene kadar karıştırın. İçine zeytin dilimleri ve ufaladığınız beyaz peyniri de ekleyip karıştırın. 12’li muffin kalıbını yağlayın ve harcı içlerine pay edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika, üzeri altın sarısı olana kadar pişirin.

    Zeytinli muffin

    bir kabın içine yumurtaları kırın. ekleyip çırpın. un, kabartma tozu ve tuzu ekleyip malzeme birleşene kadar karıştırın. İçine zeytin dilimleri ve ufaladığınız beyaz peyniri de ekleyip karıştırın. 12'li muffin kalıbını yağlayın ve harcı içlerine pay edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika, üzeri altın sarısı olana kadar pişirin.

    8-10 KİŞİLİK
    1 dilimlenmiş yeşil ve siyah zeytin karışımı
    3 adet yumurta
    Birer su bardağı ayçiçeği yağı ve yoğurt
    3 su bardağı un
    1 paket kabartma tozu
    150 gram beyaz peynir
    1 tutam tuz
    1 yemek kaşığı tereyağı

    ZAMANSIZ LEZZETLER | EMİNE TUNADAN

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