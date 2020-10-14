Nişan takıları geri istenebilir

Nişanlımdan ayrıldım.

Ailemin verdiği takıları geri almak istiyorum. Mümkün mü?

Bu konuda kanun çok açık.

Nişanlılıkta takılan altınlar, nişan evlilikle sonuçlanmışsa kadının olacaktır.

Fakat Türk Medeni Kanunu'nun nişanlılığı düzenleyen maddelerinden "Hediyelerin geri verilmesi" başlıklı 122. Maddesi "Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir" şeklindedir. Yine altınlar aynen geri verilemiyorsa yani örneğin satıldıysa bu durumda da 122/2 gereği "Hediye aynen veya mislen geri verilemiyorsa, sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır" şeklinde bir düzenlemeyle dava açılabileceği düzenlenmiştir.

Ayrıca, TMK 120 gereği şartları var ise nişanlınıza karşı maddi ve manevi tazminat davası da açabilirsiniz.

Nişanlılığın sona ermesinden doğan dava hakları, sona ermenin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

Özellikle yabancı dile ilişkin iddialı kurs reklamları var. Yalan reklamın cezası var mıdır?

Gerçeğe uygun düşmeyecek, kişilerin maddi ve manevi olarak durumunu zarar uğratacak her durum tehlikelidir.

Burada yapılacak olan başlıca iş, vaad edilen durumların uygunluğuna bakılıp, yanıltıcı özellikte olup olmadığını irdelemek olacaktır. Reklamların yalan ve yanıltıcı durumda olması, tüketicilerin şikayetleri üzerine söylenen beyana göre kuruma para cezası uygulanıp reklamın yayından kaldırılması ile sonuçlanabilmektedir. Dikkatli bir kullanıcı ve alıcı olmak ise bu noktada önem taşımaktadır.