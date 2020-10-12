Gazı çam ağacı!

Bursa'nın Gemlik ilçesi Karacaali köyünde bulunan 700 yaşındaki fıstık çamı ağacı, 100 yıl önce İstiklal Harbi sırasında İngiliz denizaltısı tarafından atılan torpidoyla vuruldu. İsabet eden torpido dev çam ağacının yarısını koparttı. Buna rağmen ayakta kalan ve olanca heybetiyle göğe yükselen ağacı köylüler "gazi" unvanıyla taçlandırdı. Çam atılan torpidonun izini görmek hala mümkün. Anıt ağaca asılan "gazi çam ağacı" tabelası ise köye gelenlerin büyük ilgisini çekiyor. Çam ağacının hikâyesini duyanlar gelip ziyaret ediyor.