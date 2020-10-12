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    • Yaşam
    • 12.10.2020 Gazete
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    Ekşili etli sarma | Zamansız lezzetler

    Salamura yaprakları bol su ile yıkayın ve tuzundan arındırın. 2-3 saat sıcak su dolu bir kapta bekletin ve süzün. ini küçük doğrayın ve bir kaseye alıp üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin. İç harcı için tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp karıştırın. Tencerenin dibine ve üzerine dizmek için sert ını ayırın. İşte ekşili etli sarma tarifinin detayları...

    Ekşili etli sarma

    Salamura yaprakları bol su ile yıkayın ve tuzundan arındırın. 2-3 saat sıcak su dolu bir kapta bekletin ve süzün. ini küçük doğrayın ve bir kaseye alıp üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin. İç harcı için tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp karıştırın. Tencerenin dibine ve üzerine dizmek için sert ını ayırın.

    Kalan asma yapraklarının ortalarına iç malzemeden koyup sarın. Sosu için sarmaların pişeceği tencereye tereyağını koyup ısıtın. zeytinyağını ekleyin ve ısındıktan sonra domates salçasını ekleyip 3-4 dakika kavurun. Suyu ekleyip bir taşım kaynatın ve sosu tencereden başka bir kaba aktarın. asma yapraklarından birkaç tanesini aynı tencerenin dibine dizin. Sarmaların tamamını yerleştirin ve üzerine hazırladığınız sosu ekleyin. Ardından erik pestili ve limon suyu gezdirin. Ayırdığınız asma yapraklarıyla üzerini kapatın ve dolma taşı yerleştirin. Kısık ateşte kontrol ederek, 35-40 dakika pişirin ve dinlendirip servis yapın.

    500 gram salamura asma yaprağı
    250 gram ekşi erik pestili
    2 adet limonun suyu

    İÇ HARCI İÇİN
    300 gram iki kere çekilmiş dana kıyma
    100 gram iki kere çekilmiş kuzu kıyma
    1 çay bardağı yıkanmış pirinç
    2 adet yemeklik doğranmış soğan
    1 tatlı kaşığı biber salçası
    1 yemek kaşığı zeytinyağı
    çay bardağı su
    Yarım demet kıyılmış maydanoz
    Tuz, karabiber

    SOSU İÇİN
    1 yemek kaşığı tereyağı
    1 yemek kaşığı zeytinyağı
    2 yemek kaşığı domates salçası
    1 su bardağı su

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