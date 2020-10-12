Ekşili etli sarma | Zamansız lezzetler

Salamura yaprakları bol su ile yıkayın ve tuzundan arındırın. 2-3 saat sıcak su dolu bir kapta bekletin ve süzün. Erik pestilini küçük doğrayın ve bir kaseye alıp üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin. İç harcı için tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp karıştırın. Tencerenin dibine ve üzerine dizmek için sert asma yapraklarını ayırın.

Kalan asma yapraklarının ortalarına iç malzemeden koyup sarın. Sosu için sarmaların pişeceği tencereye tereyağını koyup ısıtın. Ardından zeytinyağını ekleyin ve ısındıktan sonra domates salçasını ekleyip 3-4 dakika kavurun. Suyu ekleyip bir taşım kaynatın ve sosu tencereden başka bir kaba aktarın. Ayırdığınız asma yapraklarından birkaç tanesini aynı tencerenin dibine dizin. Sarmaların tamamını yerleştirin ve üzerine hazırladığınız sosu ekleyin. Ardından erik pestili ve limon suyu gezdirin. Ayırdığınız asma yapraklarıyla üzerini kapatın ve dolma taşı yerleştirin. Kısık ateşte kontrol ederek, 35-40 dakika pişirin ve dinlendirip servis yapın.

500 gram salamura asma yaprağı

250 gram ekşi erik pestili

2 adet limonun suyu

İÇ HARCI İÇİN

300 gram iki kere çekilmiş dana kıyma

100 gram iki kere çekilmiş kuzu kıyma

1 çay bardağı yıkanmış pirinç

2 adet yemeklik doğranmış soğan

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay bardağı su

Yarım demet kıyılmış maydanoz

Tuz, karabiber

SOSU İÇİN

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı su

ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN