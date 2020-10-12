Affet ama unutma! İlişki terapisti

Eşinizin nazik, ilginizi en çok çeken biri olarak görmek istiyorsunuz: Sizi koruyacak, sizi dinleyecek, ihtiyaç anında yanınızda olacak biri. Dünyasındaki en önemli kişi olduğunuzu düşünen, sizi herkesten daha çok seven biri. Karşılığında, onlar için aynı şeyleri yapmaya çalışırsınız.

Birbirinizi sevgi, dostluk ve pozitifliğin merceğinden görüyorsunuz. İyi bir ilişki içinde olmayı taahhüt ettiğinizde, tamamen bu anlatıya inanmaya yatırım yaparsınız. Güvenilir ve dürüst görünen biriyle bir ilişki içindeyseniz, onu bir yalanın içinde yakalarsanız, kendi eşinizi bile tanımıyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Bir yalanı yaşıyorsun. Bir ortak, büyük bir ihtiyaç anında güveninize ihanet ederse, bu yıkıcı olabilir. İlişki yaralanması, tıbbi bir travma, ailede bir ölüm veya eşin destek için gerekli olduğu ve sizin için orada olmadığı herhangi bir durumda meydana gelebilir. Örneğin, bir eş, orada olacağına güvenirken ebeveyninizin cenazesine gelemeyebilir.

Bir eş sizi bu kadar dramatik bir şekilde yarı yolda bıraktığında, bu bağlılığın ihlali anlamına gelir. Oyun değiştirici olabilir. Eşinizi ve ilişkili olduğunuz kişiyi affetmek isteyebilirsiniz, ancak unutmak o kadar kolay değildir. Unutmak kendimizi riske attığımızı hissedebilir; Bizi krize götüren davranışı en başta tekrarlamaktan kaçınmak istiyoruz. Bir ilişki yaralanmasından kurtulmanın pek çok yolu vardır. Öncelikle yaralayan kişinin içten bir özür dilemesi gerekiyor. Olanlara sahip olmalı, ne kadar derinden yaralandığınızı anlamalı ve bu acıdan eylemlerinin sorumlu olduğunu anlamalılar. Gerçekten affetmek için, yaralı eşin yeterince olumlu etkileşim, ölçekleri olumlu yönde değiştirecek kadar iyi davranış görmesi gerekir. Sadece sözde değil, eşinizin sizi önemli gördüğünün ve ilişkiyi birinci öncelik olarak koyduğunun zaman içinde gerçek kanıtı. Bağışlama çekinceleri ile olabilir, ancak genellikle olması gereken bir "göster bana" deneme dönemi vardır. Bu kadar incinmiş ve ihanete uğramış hissettikten sonra alaycı veya şüpheli olmamak zordur. Siz bu durumda onu affedebilirsiniz ama, o yaralanmayı asla unutamazsınız...

İLİŞKİ TERAPİSTİ / MARY G. BARRET