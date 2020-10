Hayata renkli bakın

Her şey ya siyah ya da beyaz değildir. Renkli bir hayat düşüncemiz olmalı. Prensipler elbette çok önemli. Ancak tüm hayatınızı etkileyecek bir kararı verirken sadece prensiplere bağlı kalmanız gerektiği için hatalı adım atmamalısınız. Eşinizle sorun yaşayabilirsiniz. Bu son derece doğaldır. "Prensiplerim var" diyerek geri adım atmamak için diretirseniz, belki ilk seferde kazanan siz olursunuz.

Ancak sonra kaybeden sizden başkası olmayacak. Bazen haklı olduğunuzda da özür dileyebilirsiniz. Karşınızdakinin psikolojisi o an için çok kötü durumdadır. Siz burada geri adım atmak zorundasınız. Tabii ki sonrasında mutlu olmak istiyorsanız. Hayatın renklerini yakalamanız için bazı dönemlerde prensiplerinizi bir kenara bırakabilirsiniz. Bunu denemek hayatınız sonu değil ki. Her sorunda umut vardır: Umudun olduğu her noktada da mutluluk vardır. Bunu aklınızdan çıkarmayın. İlişkileri yürütmek günümüzde elbette kolay değil. Ancak iki yetişkin her sorunun üstesinden gelebilir.

İLİŞKİ TERAPİSTİ / MARY G. BARRET