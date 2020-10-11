Fırında limon | Pratik bilgiler

Mikrodalga fırınların içerisinde ısıttığımız bazı gıdalardan dolayı fırın içi yağlanma, kokma ve kirlenme meydana gelir. Mikrodalga fırında dayanıklı bir kabın yarısına kadar ılık limonlu su doldurun ve 3 dakika çalıştırın.

SİRKE VE TUZ ORTAKLIĞI

Mutfakta en çok kirlenen, yağlanan alanlardan biri ocaktır. Bir kabın içine yeteri miktarda sirke ve tuz ekleyip karıştırın. Hazırlamış olduğunuz bu karışımı ocağınıza sürün ve ardından yumuşak bir bez ile iyice durulayın.

ALÜMİNYUM FARKI

Kek kalıbınızın içine hamurunuzu dökmeden önce ortasına bir şerit alüminyum folyo koyun. Böylece kekinizi pişirdikten sonra kolayca çıkarabilirsinız.