Evde cağ kebabı | Zamansız lezzetler

Soğanı rendenin geniş tarafıyla rendeleyin. Suyunu sıkın ve posasını ayırın. Kuzu etini, şişe geçecek kalınlıkta ve iki parmak boyunda dilimleyin. Et döveceği ile hafifçe dövün. Soğan suyunun içine zeytinyağını ekleyin. Eti bu karışımla iyice marine edin ve üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında 1 gece dinlendirin. Ertesi gün tuz ve karabiberle tatlandırın. Kuzu iç yağını küçük küp şeklinde doğrayın. Eti, aralarına iç yağdan da koyarak şişlere dizin. Fırını ızgara moduna alın ve 230 derecede ısıtın. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine şişleri aralıklı olarak yerleştirin. Tepsiyi fırına verip 20 dakika etlerin bir yüzünü pişirin. Ardından sivri biberleri de tepsiye ekleyip 20 dakika etlerin diğer yüzünü pişirin. İyice kızarıp piştikten sonra fırından alın. Lavaş ekmeklerini servis tabağına yerleştirin ve üzerine cağ kebaplarını ekleyin. Erzurum kekiğini etlerin üzerine serpiştirin. Yanında dilimlenmiş domates ve fırınlanmış sivri biberle beraber servis yapın.

1 adet büyük boy soğan

600 gram kemiksiz kuzu eti

50 gram kuzu iç yağı

1/2 çay bardağı sızma zeytinyağı

6-7 adet sivri biber

3-4 adet domates, tuz, karabiber

ÜZERİ İÇİN

2 yemek kaşığı Erzurum kekiği

ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN