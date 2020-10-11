Aşçılık mesleğini bırakıp bu alana yönelmeye karar verdi. Kutbay, arkeolojik terimleri öğrenmek lisans eğitimini tamamladı. Daha sonra da Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünü kazandı.