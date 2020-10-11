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    • Yaşam
    • 11.10.2020 Gazete
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    merakı 46 yaşındaki 'ı üniversite öğrencisi yaptı

    Düzce'de, 2 çocuk annesi 46 yaşındaki , çocukluk yaşlarında ye ilgi duymaya başladı. 25 yıl baba mesleği olarak aşçılık yapan Kutbay'ın bu süre zarfında arkeolojiye ilgisi azalmadı.

    Meraktan okudu

    Düzce'de, 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Hatice Kutbay, çocukluk yaşlarında arkeolojiye ilgi duymaya başladı. 25 yıl baba mesleği olarak aşçılık yapan Kutbay'ın bu süre zarfında arkeolojiye ilgisi azalmadı.

    Aşçılık mesleğini bırakıp bu alana yönelmeye karar verdi. Kutbay, arkeolojik terimleri öğrenmek lisans eğitimini tamamladı. Daha sonra da Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünü kazandı.


    46 yaşındaki Hatice Kutbay, arkeolojiye ilgi duymaya başladı. Bu merakı sayesinde üniversiteyi kazandı
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    Haberler Yaşam Arkeoloji merakı 46 yaşındaki Hatice Kutbay'ı üniversite öğrencisi yaptı