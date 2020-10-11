Düzce'de, 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Hatice Kutbay, çocukluk yaşlarında arkeolojiye ilgi duymaya başladı. 25 yıl baba mesleği olarak aşçılık yapan Kutbay'ın bu süre zarfında arkeolojiye ilgisi azalmadı.
Aşçılık mesleğini bırakıp bu alana yönelmeye karar verdi. Kutbay, arkeolojik terimleri öğrenmek lisans eğitimini tamamladı. Daha sonra da Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünü kazandı.
46 yaşındaki Hatice Kutbay, arkeolojiye ilgi duymaya başladı. Bu merakı sayesinde üniversiteyi kazandı