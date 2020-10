Akıllı gardırop | Yaşam günlüğü

Günümüzün trendi sade yaşam. Hele de pandemi sürecini düşündüğümüzde aslında her şeyi ne kadar çok ve gereksiz yere tükettiğimizi anladık. Oysa yaşam çok daha az eşya ve kıyafetle de gayet güzel sürdürülebiliyor. Hazır mevsim değişirken yapacağınız gardırop detoksu sayesinde dolaplarınızdaki gereksiz eşyalardan kurtulacak, hem de elinizde var olduğunu bile unuttuğunuz güzel parçalarla yepyeni kombinler yapacaksınız.

"DOLABIM DOLU AMA GİYECEK HİÇBİR ŞEYİM YOK!"

Eminim birçoğunuz bu cümleyi her gün sarf ediyorsunuz. Gardırobunuz kıyafetten geçilmiyor, çekmecelere sığmıyor ama siz hâlâ kıyafet seçemiyorsunuz. İşte, yapacağınız detoks sayesinde bu dertten kurtulacak, yepyeni bir gardıroba kavuşacaksınız.

İlk adım: Sınıflandırma Dolabınızdaki her şeyi çıkarıp kazaklar, tişörtler, pantolonlar vs. şeklinde ayırın. Böylece her parçadan ne kadar aldığınızı görebilirsiniz. 5 tane askılı siyah tişörtünüz varsa ve sadece 3'ünü giyiyorsanız diğerlerini gayet rahat verebilirsiniz. Aslında her şeyin başı vücut tipinizi ve size yakışanı tespit etmekten geçiyor. Sırf moda diye aldığınız ama asla giymediğiniz parçaları ayırmalısınız. Son 1-2 senedir hiç giymediğiniz parçalar da kesinlikle "verilecekler" kısmına gitsin. Çok nadir giydiğiniz, aslında çok sevmediklerinizi de üzerine ekleyin. Sonra hasar görmüş, lekeli, yırtık vs. olanları tespit edin. Kurtarılabilecek ve sizin için özel olan, sevdiğiniz parçaları da terzi veya kuru temizlemeye götürmek üzere ayırın.

İkinci adım: Düzenleme Evet, şimdi elinizde kalan tüm kıyafetleri tür ve renk uyumuna göre gardırobunuza yerleştirebilirsiniz. En sık kullandıklarınızı rahat ulaşacağınız yerlere, diğerlerini üst raflara kaldırabilirsiniz. Aynı renk ve malzemeden askı kullanarak estetik bir uyum yakalayabilirsiniz. Ayakkabılarınızı şeffaf kutularda saklarsanız, daha rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Hoş bir koku vermesi için dolabınıza lavanta keseleri de koyabilirsiniz.

Üçüncü adım: Vedalaşma Ayırdığınız kıyafetleri çok yakışacağını düşündüğünüz arkadaşlarınıza hediye edebilir; belediyelerin kıyafet dönüşüm kutularına bırakabilir veya internetteki satış sitelerine koyup elde ettiğiniz gelirle sokak hayvanlarına yardım edebilirsiniz.

YAŞAM GÜNLÜĞÜ /AYSUN ORHAN