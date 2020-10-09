Vegan güzellik | Yaşam günlüğü

Vegan ve vejetaryen kavramları genellikle karıştırılıyor ve ne yazık ki hâlâ yadırganıyor. Oysa farkındalığı giderek yükselen insanlar olarak hepimiz bu konuda daha duyarlı olmalıyız. Dünya kaynaklarının sonsuz olmadığının ve bu dünyada yaşayan diğer canlıların değerinin farkındalığıyla hareket etmeliyiz.

VEJETARYEN MI, VEGAN MI?

Vejetaryenler herhangi bir hayvansal ürün veya et-balık gibi gıdalar tüketmiyorlar; ama bal, yumurta, peynir, yoğurt gibi hayvansal yan ürünleri yiyorlar. Veganlar ise hiçbir şekilde hayvansal ürün tüketmiyorlar. Buna deri kıyafet ve aksesuar kullanmamak da dahil. Vegan olmak hem bir vegan diyetini takip etmek, hem de aynı değerleri yansıtan bir yaşam tarzını benimsemek anlamına geliyor. Beslenme düzeni şimdilik size uymasa da en azından kozmetik seçimlerinizde "yüzde 100 vejetaryen" veya "yüzde 100 vegan" etiketlerini kontrol edebilir, "hayvanlar üzerinde test edilmeyen" ürünleri tercih edebilirsiniz. Bu dünya sadece bize ait değil, çocuklarımıza da güzel bir gelecek bırakmak istiyorsak seçimlerimizi doğru yapmalı ve çocuklarımızı da bu bilinçle yetiştirmeliyiz. Konunun özü aslında yiyemeyeceğiniz hiçbir şeyi cildinize sürmemeniz. İşte, vegan ürün seçenekler.

YAŞAM GÜNLÜĞÜ/ AYSUN ORHAN