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    • Yaşam
    • 09.10.2020 Gazete
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    Hayal mi gerçek mi? | İlişki terapisti

    , "Bir olarak ayatta her istediğimin olmayacağını biliyorum. var ama o hayallerin içinde eşim yok. Ne yapmalıyım? Hayallerim için eşimden ayrılmak zorundayım çünkü" diye başlayan bir mektup aldım. Hayallerinizin ucu açık mı? Hayal kurmak çok özeldir. G. 'in 9 Ekim tarihli yazısı.

    Hayal mi gerçek mi?

    Geçenlerde, "Bir olarak ayatta her istediğimin olmayacağını biliyorum. var ama o hayallerin içinde eşim yok. Ne yapmalıyım? Hayallerim için eşimden ayrılmak zorundayım çünkü" diye başlayan bir mektup aldım. Hayallerinizin ucu açık mı? Hayal kurmak çok özeldir. Ancak hayal dünyasında yaşamaya başlarsanız, çöküştesiniz. Tarih profesörü, uzun seyahatlere çıkmayı hayal ediyormuş. Ancak eşi de Psikiyatr. Yani hastaları var ve iini bırakamaz. Bu hayal doğru değil. Ancak ara sıra uzun seyahatlere çıkmasını önerdim. Eşi bunu kabul etti. Şimdi ayrılmadığı için mutlu. Hayalleriniz hayatınızı tamamen değiştiriyorsa, fedakarlığı sizin yapmanız gerekiyor. Çünkü evlisiniz.

    İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MARY G. BARRET

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