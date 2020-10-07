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    • Yaşam
    • 07.10.2020 Gazete
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    Ofis şıklığının kodları | Yaşam günlüğü

    şu an evden çalışsak bile yine de zoom toplantıları için şık görünmek durumundayız. Birçoğumuz ise çoktan ofis hayatına geri döndü. işte, nerede olursanız olun bu kışın ofis stili kodları...

    Ofis şıklığının kodları

    şu an evden çalışsak bile yine de zoom toplantıları için şık görünmek durumundayız. Birçoğumuz ise çoktan ofis hayatına geri döndü. işte, nerede olursanız olun bu kışın ofis stili kodları...

    CİDDİ VE ŞIK
    Takım elbiseler bu kış da maskülen şıklığın adresi. Dolabınıza ekleyeceğiniz blazer bir ceket (tercihen ekose), bu kış kurtarıcınız olabilir. Blazer altına şort veya etekli takımlarla şıklığı yakalamanız çok kolay olacak. Kısa crop ceketleri, yüksek belli, bol paça pantolon ve topuklu ayakkabılarınızla giyebilir, olduğunuzdan daha uzun boylu görünebilirsiniz. Altın ve gümüş renkli takılarla şıklığınızı tamamlamayı unutmayın.

    YAŞAM GÜNLÜĞÜ/ AYSUN ORHAN

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