Fasulyeli burger köfte | Zamansız lezzetler

Cevizleri yapışmaz yüzeyli tavada kavurun. Fasulye ve pirinç dışında tüm malzemeyi blender'den geçirin. Fasulye ve pirinci ekleyip çok ufak parçalar kalana kadar blender'den geçirmeye devam edin. Harçtan mandalina büyüklüğünde bezeler koparıp elinizle veya kalıp yardımıyla şekil verin. Isıtılmış zeytinyağında kızartın. Hamburger ekmeklerinin içlerine köfte, kırmızı soğan, kıvırcık marul, cheddar peynirini yerleştirin. Burgerleri fesleğen sosuyla birlikte servis yapın.
1 su bardağı ceviz içi
2 su bardağı haşlanmış Meksika fasulyesi
Yarım su bardağı haşlanmış pirinç
Yarım su bardağı yulaf ezmesi
2 yemek kaşığı domates salçası
1 adet salçalık kırmızıbiber
1/4 tatlı kaşığı tuz
3/4 tatlı kaşığı sarımsak tozu
2 tatlı kaşığı hardal
1 tatlı kaşığı soya sosu
1 adet kırmızı soğan
3 dilim peksimet
Zeytinyağı
Hamburger ekmeği
Kırmızı soğan
Kıvırcık marul
Dilimlenmiş cheddar peyniri
Fesleğen sos
ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN