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    • Yaşam
    • 07.10.2020 Gazete
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    Fasulyeli burger köfte | Zamansız lezzetler

    Cevizleri yapışmaz yüzeyli tavada kavurun. dışında tüm malzemeyi blender'den geçirin. Fasulye ve pirinci ekleyip çok ufak parçalar kalana kadar blender'den geçirmeye devam edin. Harçtan mandalina büyüklüğünde bezeler koparıp elinizle veya kalıp yardımıyla şekil verin. zeytinyağında kızartın. İşte fasulyeli burger köfte tarifinin detayları...

    Fasulyeli burger köfte

    Cevizleri yapışmaz yüzeyli tavada kavurun. dışında tüm malzemeyi blender'den geçirin. Fasulye ve pirinci ekleyip çok ufak parçalar kalana kadar blender'den geçirmeye devam edin. Harçtan mandalina büyüklüğünde bezeler koparıp elinizle veya kalıp yardımıyla şekil verin. zeytinyağında kızartın. ekmeklerinin içlerine köfte, kırmızı soğan, kıvırcık marul, cheddar peynirini yerleştirin. Burgerleri fesleğen sosuyla birlikte servis yapın.


    1 su bardağı ceviz içi
    2 su bardağı haşlanmış fasulyesi
    su bardağı haşlanmış pirinç
    Yarım su bardağı yulaf ezmesi
    2 yemek kaşığı domates salçası
    1 adet salçalık kırmızıbiber
    1/4 tatlı kaşığı tuz
    3/4 tatlı kaşığı sarımsak tozu
    2 tatlı kaşığı hardal
    1 tatlı kaşığı soya sosu
    1 adet kırmızı soğan
    3 dilim peksimet

    Zeytinyağı
    Hamburger ekmeği
    Kırmızı soğan
    Kıvırcık marul
    Dilimlenmiş cheddar peyniri
    Fesleğen sos

    ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN

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