Fasulyeli burger köfte | Zamansız lezzetler

Cevizleri yapışmaz yüzeyli tavada kavurun. Fasulye ve pirinç dışında tüm malzemeyi blender'den geçirin. Fasulye ve pirinci ekleyip çok ufak parçalar kalana kadar blender'den geçirmeye devam edin. Harçtan mandalina büyüklüğünde bezeler koparıp elinizle veya kalıp yardımıyla şekil verin. Isıtılmış zeytinyağında kızartın. Hamburger ekmeklerinin içlerine köfte, kırmızı soğan, kıvırcık marul, cheddar peynirini yerleştirin. Burgerleri fesleğen sosuyla birlikte servis yapın.



1 su bardağı ceviz içi

2 su bardağı haşlanmış Meksika fasulyesi

Yarım su bardağı haşlanmış pirinç

Yarım su bardağı yulaf ezmesi

2 yemek kaşığı domates salçası

1 adet salçalık kırmızıbiber

1/4 tatlı kaşığı tuz

3/4 tatlı kaşığı sarımsak tozu

2 tatlı kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı soya sosu

1 adet kırmızı soğan

3 dilim peksimet

Zeytinyağı

Hamburger ekmeği

Kırmızı soğan

Kıvırcık marul

Dilimlenmiş cheddar peyniri

Fesleğen sos

ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN