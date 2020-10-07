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    • Yaşam
    • 07.10.2020 Gazete
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    Babamı affedeyim mi? | terapisti

    bir konuğum vardı. Babası ilkokuldayken onları terk etmişti. Aslında bir hafta sonra. 8 yaşında evin erkeği olduğunu söylüyordu. babası aramış ve kendisini affetmesini istemiş. “Ne yapmalıyım?” diye sordu. İşte Mary G. Barret'in 7 Ekim tarihli yazısı.

    Babamı affedeyim mi?

    bir konuğum vardı. Babası ilkokuldayken onları terk etmişti. Aslında doğum günümden bir hafta sonra. 8 yaşında evin erkeği olduğunu söylüyordu. babası aramış ve kendisini affetmesini istemiş. "Ne yapmalıyım?" diye sordu. "Cevabı basit" dedim. Kendisini dinleyecekti. Geçmişi unutmayacaktı ama kinle, nefretle bir ömür boyu geçirmenin ağır bir yük olduğunu söyledim. Mantıklı geldi. Babasını bir derece affedeceğini söyledi. Elbette hiç yaşanmamış gibi davranmak zordu. Bunu ondan istemedim. Aile kavramı çok önemlidir. Hata yapan baba da olsa tamamen silmek doğru değildi. Geçenlerde tesadüfen karşılaştım. Merak ettim ve sordum. leri 10 üzerinden 6 olduğunu söyledi. Eğer onu yok saysaydı, bugün daha mutsuz olurdu. Bunu çok iyi biliyorum.

    İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MARY G. BARRET

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