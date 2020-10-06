Aracını Gümüşsuyu Caddesi'nde park etmek isteyen Volkan Aydın ile değnekçiler arasında 1 Ağustos'ta park parası yüzünden tartışma çıkmış ve Aydın, değnekçiler tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı. Olayın üzerinden geçen kısa bir sürenin ardından değnekçiler yine ortaya çıktı.

Caddede kendilerine mesken tutan değnekçiler, DHA ekibinden de para istediler. DHA kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, araçlarını park etmek isteyen ekibe yaklaşan değnekçi bir saat için 15 TL para istedi. Birçok aracın şoförünü de tehdit edildi.