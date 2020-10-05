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    • Yaşam
    • 05.10.2020 Gazete
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    tarifi | Zamansız lezzetler

      için tüm malzemeyi bir tencereye alıp orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Nişasta kokusu gidip şeker tamamen eriyinceye kadar pişirmeye devam edin. Karışım şeffaflaşıp kıvamını alınca ateşten alın. Tabanı ve kenarları hafif ıslatılmış bir servis tabağına pelteyi dökün ve 5-6 saat buzdolabında bekletin. İşte vişne peltesi tarifinin detayları...

    Vişne peltesi

    Karanfilli için tüm malzemeyi bir tencereye alıp orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Nişasta kokusu gidip şeker tamamen eriyinceye kadar pişirmeye devam edin.

    Karışım şeffaflaşıp kıvamını alınca ateşten alın. Tabanı ve kenarları hafif ıslatılmış bir servis tabağına pelteyi dökün ve 5-6 saat buzdolabında bekletin.

    Üzeri için, yaban mersinlerini bir tavaya alın. Üzerine toz şeker ve su katıp karamelize edin. Pelteyi dondurma, karamelize yaban mersini ve taze kekik ile süsleyerek servis edin.

    6-8 KİŞİLİK
    3 su bardağı vişne suyu
    2 su bardağı su
    1 su bardağı tozşeker
    2 yemek kaşığı mısır nişastası
    2 yemek kaşığı buğday nişastası
    2 adet karanfil

    ÜZERİ İÇİN
    Yarım kg vanilyalı dondurma
    4-5 dal taze kekik
    25-30 adet yaban mersini
    2 yemek kaşığı toz şeker
    1 su bardağı su

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