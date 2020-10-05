Pancar lekesi | Pratik bilgiler

Bubelki de lekelerin en zor çıkanıdır. Ancak basit bir formülle bundan kurtulabilirsiniz. Kumaştaki pancar lekesini çıkarmak için bir ekmek parçasını suyla ıslatın, düz bir yüzeye yerleştirin. Lekeli kısmını ekmek parçasının üzerine koyun ve yine ıslatılmış bir ekmek parçasını üzerine yerleştirin. Ekmekler lekeyi emecektir.

MUZ KARARMASIN

Muzlar alındıktan bir süre sonra kararıyor. Ancak muzların daha geç kararması için basit bir önerimiz olacak. Salkım olarak değil de tek başına duran muzlar daha geç kararır. Ayrıca muzu sakın buzdolabına koymayın. Bu şekilde kararması yavaşlıyor gibi gelebilir ama lezzetinin büyük kısmını kaybeder.