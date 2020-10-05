Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 05.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    Kırılmayın yağlayın!

    , el sağlığı için bile mucizeler sunuyor. yağlar, tırnaklara güzellik katıyor.

    Kırılmayın yağlayın!

    , el sağlığı için bile mucizeler sunuyor. yağlar, tırnaklara güzellik katıyor.

    HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI
    İyi bir antioksidandır, bu yüzden tırnakları serbest radikallerin olumsuz etkilerinden korur. Tırnaklara ve çevresindeki cilde sıcak hindistan cevizi . Emilene kadar masaj yapın.

    ÇAY AĞACI YAĞI
    2 çay kaşığı zeytinyağı, veya hindistancevizi yağı ile 2 damla çay ağacı yağını karıştırın. Tırnaklara ve çevresindeki deriye uygulayın. Birkaç .

    ZEYTİN YAĞI
    E Vitamini açısından son derece zengindir. Tırnakları nemlendirmek ve beslemek için önemlidir. Haftada 2 gün tırnaklarınıza sıcak sürün. dakika masaj yapın.

    BADEM YAĞI
    Badem yağı A, B ve E vitaminleri bakımından çok yüksektir. Tırnakları onarır, nemlendirir, besler ve kütikülleri yumuşatır.

    JOJOBA YAĞI
    birkaç çeşit yağ asitleri, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller içerir. Bu da bu yağı tırnakların daha güçlü ve daha güçlü yapması için son derece etkili kılar. Tırnaklarınıza ve etrafındaki deriye sıcak jojoba yağı sürün ve 2-3 dakika masaj yapın.

    KETEN TOHUMU YAĞI
    Keten tohumu yağı yağ asitleri, mineraller ve antioksidanlar açısından yüksektir. Bu da bu tırnak büyümesini arttırmak için gerçekten etkilidir. Tırnaklara keten tohumu yağı sürün ve birkaç dakika masaj yapın.

    LİMON MUCİZESİ
    Kollajen üretimini hızlandıran ve tırnakları güçlendiren limon C vitamini yüklüdür. Limon suyu ayrıca alfa-hidroksi asit içerir. Bu tırnakları hafifletir ve tırnaklardaki mikro çatlakları iyileştirir. Ne yapmalı: Bir limonun yarısını sıkın, 1 bardak ılık suyla karıştırın ve 5-10 dakika bekletin.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Kırılmayın yağlayın!