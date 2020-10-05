Kırılmayın yağlayın!

Tabiat, el sağlığı için bile mucizeler sunuyor. Bitkisel yağlar, tırnaklara güzellik katıyor.

HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI

İyi bir antioksidandır, bu yüzden tırnakları serbest radikallerin olumsuz etkilerinden korur. Tırnaklara ve çevresindeki cilde sıcak hindistan cevizi yağı sürün. Emilene kadar masaj yapın.

ÇAY AĞACI YAĞI

2 çay kaşığı zeytinyağı, badem yağı veya hindistancevizi yağı ile 2 damla çay ağacı yağını karıştırın. Tırnaklara ve çevresindeki deriye uygulayın. Birkaç dakika masaj yapın.

ZEYTİN YAĞI

E Vitamini açısından son derece zengindir. Tırnakları nemlendirmek ve beslemek için önemlidir. Haftada 2 gün tırnaklarınıza sıcak zeytin yağı sürün. 5-10 dakika masaj yapın.

BADEM YAĞI

Badem yağı A, B ve E vitaminleri bakımından çok yüksektir. Tırnakları onarır, nemlendirir, besler ve kütikülleri yumuşatır.

JOJOBA YAĞI

Jojoba yağı birkaç çeşit yağ asitleri, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller içerir. Bu da bu yağı tırnakların daha güçlü ve daha güçlü yapması için son derece etkili kılar. Tırnaklarınıza ve etrafındaki deriye sıcak jojoba yağı sürün ve 2-3 dakika masaj yapın.

KETEN TOHUMU YAĞI

Keten tohumu yağı yağ asitleri, mineraller ve antioksidanlar açısından yüksektir. Bu da bu tırnak büyümesini arttırmak için gerçekten etkilidir. Tırnaklara keten tohumu yağı sürün ve birkaç dakika masaj yapın.

LİMON MUCİZESİ

Kollajen üretimini hızlandıran ve tırnakları güçlendiren limon C vitamini yüklüdür. Limon suyu ayrıca alfa-hidroksi asit içerir. Bu tırnakları hafifletir ve tırnaklardaki mikro çatlakları iyileştirir. Ne yapmalı: Bir limonun yarısını sıkın, 1 bardak ılık suyla karıştırın ve 5-10 dakika bekletin.