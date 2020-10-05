Gençlik koruyucuları | Yaşam günlüğü

Bazen duyduğumuz şeyleri bildiğimizi varsayarız, oysa tam olarak ne anlama geldiklerini bilmeyiz. "Antioksidan" kelimesi de bunlardan biri olabilir. Gelin bugün bu cilt ve genel sağlığımız için çok önemli olan antioksidanlarla yakınlaşalım. Özellikle hastalıklara karşı savaşta etkili olan antioksidan, hem vücut hücrelerinden üretilen, hem de gıdalardan elde edilebilen kimyasal bir madde.

Hücrelerin dış etkenlerden korunması ve sağlıklı yaşamalarına devam edebilmeleri için büyük önem taşıyor. Sağlıklı bir cilde ve saçlara sahip olmak için antioksidanlar bakımından zengin olan besinleri tüketmek şart. En iyi antioksidan kaynakları arasında; kırmızı lahana, pancar, fasulye, ıspanak, enginar, çilek, ahududu, böğürtlen, yaban mersini gibi kırmızı meyveler, ceviz, bitter çikolata ve domates bulunuyor. Ayrıca; zencefil, zerdeçal, yeşil çay, soya filizi de antioksidan etkiye sahip özler içeriyor. Peki, vücudumuza yeterli antioksidan almazsak ne oluyor?

Ne yazık ki cildimiz daha hızlı yaşlanıyor, kuruyor, cansızlaşıyor. Saç ve tırnaklar güçsüzleşip, saçlar dökülüyor, tırnaklar kırılıyor. Tam bir kabus değil mi? Sağlıklı ve dengeli beslenmek o yüzden çok önemli ama günümüz şartlarında bunu tam olarak beceremiyorum diyenlerdenseniz, antioksidan takviyesi almayı düşünebilirsiniz.

YAŞAM GÜNLÜĞÜ/ AYSUN ORHAN