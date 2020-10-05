Çözüm üretin | İlişki terapisti

Modern hayat, evliliklerde büyük sorunları da beraberinde getiriyor. "Birbirimizi anlamıyoruz" algısı günden güne daha da şiddetleniyor. Çiftler, "Nasıl daha iyi anlaşabiliriz?" sorusuna cevap aramıyor. Bu nedenle sorunlar büyüdükçe büyüyor. Kimse birbirine tahammül edemiyor. İşler iyice çıkılmaz hale geliyor. "İlişkimizi düzeltmekten çok, bitirelim" algısı çiftlerin başvurduğu ilk seçenek oluyor. Bunların cevapları arasında birçok dış faktöre bağlı bulunuyor. Tam da bu noktada, neyin yanlış gittiğini fark edebilmek için kişilerin kendi tartışmalarından sıyrılıp bir aile danışmanına gitmesi gerekiyor. Hemen boşanma kararı almak yerine, tekrar bir şeylerin yola girmesi sağlanmalı; çiftlere de bu beklenti aşılanmalıdır. Çiftler, aile terapisine gittiklerinde, hem kendilerini hem de partnerlerini daha doğru değerlendiriyor, birbirine tahammül ediyor. İçlerinden bir tanesinin "senin yüzünden, bu senin sorunun" ya da "önce sen çözüm üret" demek gibi bir şansı olmuyor. Her problem kendi içinde üzücü ve sorundur ama bu sorunda yapılması gereken; kişilerin kendilerinin bulundukları noktayı bilmeleridir. Siz ilişkinizde kendinizi nerede görmek istiyorsanız işte tam da oradasınızdır.

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MARY G. BARRET