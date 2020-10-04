Yüzde 100 ışıltı! Yüz maskesinin faydaları nelerdir ?

Yüz maskesini çok sık yapmak cildinizde yaşanabilecek olan sorunları da beraberinde getirebilir. Cilt bakımı haftalık periyotta değerlendirilerek maske, peeling, nemlendirme gibi konular tüm haftaya yayılır. İşte size rehber.

Peeling: Cildinizde derinlemesine bir temizlik için peeling oldukça etkilidir. 15-20 günde bir peeling ölü derileri kaldırır ve siyah nokta ve akne problemlerinin giderilmesine yardımcı olabilir.

Maskeler : Cildinizin ihtiyacı olan bileşenler içeren yüz maskelerini hafta 1-2 kere uygulayarak olumlu sonuçlar alabilirsiniz.

Bitkisel yağlar: Bitkisel yağlarla tüm vücudunuzu nemlendirebilir, cilt bakımınızı ve saç bakımınızı yapabilir, hatta kaşlarınızı gürleştirmek için bile bu yağları uygulayabilirsiniz. Banyo sonrası haftada birkaç kez vücudunuzu nemlendirebilir, cilt ve saç maskelerinde haftada 1-2 kere kullanabilir, kaş ve kirpikleriniz için ise hedeflenen sonuca ulaşana dek her gün kullanabilirsiniz.

HER GÜN CİLT MASKESİ YAPILIR MI?

Yüz maskesinde aşırıya kaçmak gözeneklerinizin tıkanmasına ve hatta iltihaplanmasına sebep olabilir..Ayrıca egzama ve cilt lekeler gibi sorunlarla da karşılaşabilirsiniz. Nemlendirici içerikli maskeler dışında soyulabilir maskeler, kil maskeleri, saf kömür maskelerini çok fazla uygulamak tahrişlere ve cilt kuruluğuna neden olur. Cilt yapınız bozulabilir ve cildinizin derisi incelerek hassaslaşabilir.



İYİ BİR CİLT BAKIMI İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

Aydınlık ve güzel bir cilt için cilt temizliği her gün rutin olarak yapılmalıdır. Gece uyku öncesi ciltteki tüm, kir yağ ve makyajın derinlemesine temizliğinin yapılması gerekir. Cildiniz kuru ise günde bir kere temizleme işlemi yapmanız yeterlidir.

Tonik: Cildinize tonik yapmak cildinizdeki tüm kalıntıları temizlemeye ve gözenekleri sıkılaştırmaya yardımcı olur. Hassas, ince ve kuru cilde sahip kişiler bu aşamayı haftada 1-2 kez uygulaması yeterlidir.