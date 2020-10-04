Lekelere elveda | Pratik bilgiler

Çay ve kahve bardaklarındaki inatçı lekelerden kurtulmak için önce sıcak suyla doldurup içine yumurta kabukları atın. Kısa sürede bardaklarınızdaki leke çözülecek.

ULTRA VİTAMİN

Limon C vitamini deposudur. Ancak vitamini arttırmak için bir formül var. Eğer limonu buzlukta dondurursanız limon suyunda bulunan vitamini 5-10 kat artırabilirsiniz.

ARTIK ACI DEĞİL

Bazen almış olduğunuz patlıcan acı çıkar. Bunun da çözümü var. Patlıcanı güzelce soyup acısının gitmesi için yarım saat kadar tuzlu suda bekletmeniz yeterli.