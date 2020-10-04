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    • Yaşam
    • 04.10.2020 Gazete
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    Lekelere elveda | Pratik bilgiler

    Çay ve kahve bardaklarındaki inatçı lekelerden kurtulmak için önce sıcak suyla doldurup içine yumurta kabukları atın. Kısa sürede bardaklarınızdaki leke çözülecek.

    Lekelere elveda

    Çay ve kahve bardaklarındaki inatçı lekelerden kurtulmak için önce sıcak suyla doldurup içine yumurta kabukları atın. Kısa sürede bardaklarınızdaki leke çözülecek.

    ULTRA VİTAMİN
    Limon C vitamini deposudur. Ancak vitamini arttırmak için bir formül var. Eğer limonu buzlukta dondurursanız limon suyunda bulunan vitamini 5-10 kat artırabilirsiniz.

    ARTIK ACI DEĞİL
    Bazen almış olduğunuz patlıcan acı çıkar. Bunun da çözümü var. Patlıcanı güzelce soyup acısının gitmesi için yarım saat kadar tuzlu suda bekletmeniz yeterli.

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