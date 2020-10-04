Eyvah panik atak

Çiftler arasında son dönemde en büyük kırılganlık, panik atakla başlıyor. Çiftlerden biri panik atak olmuşsa, diğer eşe büyük görev düşüyor. Panik atak artık çaresiz bir problem değil. Doğru terapilerle bu sorundan kurtulmak mümkün.

Ancak tedavi sürecinde eşinden yeteri destek göremeyenler, bu sorunu çabuk atamıyor. Öncelikli olarak sabırlı olmanız gerekiyor. Panik atak artık yanı başımızda. Bunu yok saymak, evliliği bitirme noktasına taşımak gibidir. Sabırla başlayan destek sonunda bu sorunda ailecek kurtuluyorsunuz. Birçok terapide büyük sorun gibi görünen bu durumu çözmeyi başardım.

Sadece 2 eş bu konuda yeterli sabır göstermedi. Sonuç maalesef ayrılık oldu. Sakın, ayrılığı aklınızdan geçirmeyin. Panik atak eşinizde. Ancak panik atağı yaşayan siz de olabilirsiniz. Hayatın zor sınavlarından biridir. Bu sınavı kolay atlatmak için biraz sabır.

MARY G. BARRET/ İLİŞKİ TERAPİSTİ