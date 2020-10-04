Çifte vahşet

Kavgada ölen kadını hem eski hem yeni eşi bıçakladığı ortaya çıktı. Olay 7 Haziran'da Kahramanmaraş'ta yaşandı. Edanur Şahin, oğlunu (1.5) alarak eski kocası 2 kızının babası Fırat Gültekin'in yanına gitti. Eşi Hüseyin Şahin, çocuğunu görmek istedi. Taraflar birbirine girdi. 13 bıçak darbesi alan talihsiz kadın hayatını kaybetti. Şahin'in de otopsi raporu çıktı. Kadının 13 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği, darbelerden 12'sinin Şahin'in kullandığı bıçakla, birinin de Gültekin'in kullandığı bıçakla gerçekleştirildiği belirtildi. Şahin hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış, Gültekin hakkında 'olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapis istendi.