Tuğba Keleş'in son mesajı: "Alp’im sana emanet"

Adana'da Erdoğan Küpeli'nin katlettiği Tuğba, son mesajı ağabeyi Muhabbet Keleş'e gönderdi: Korktuğum başıma gelirse Alp'im sana emanet!
KÖYDE AYI TERÖRÜ
Tunceli'de aç ayılar köye indi. Özkan Özdemir'e ait ağılın kapısını kırıp içeriye girdi. 74 küçükbaş hayvanı telef etti.
4 LİSE YÜZ YÜZE
Milli Eğitim, açıkladı: Meslek, Çok Programlı Anadolu, Güzel Sanatlar ve Spor liseleri yüz yüze eğitime başlıyor.
DOĞRU DEĞİL
İstanbul'da Kübra Boyraz'ın ölümüne yol açan ilkokul mezunu Erdal Doğru'dan tüyler ürperten ifade: Botoks yapmadım. Corona'dan ölmüştür...
KÖYDE AYI TERÖRÜ
Tunceli'de aç ayılar köye indi. Özkan Özdemir'e ait ağılın kapısını kırıp içeriye girdi. 74 küçükbaş hayvanı telef etti.
4 LİSE YÜZ YÜZE
Milli Eğitim, açıkladı: Meslek, Çok Programlı Anadolu, Güzel Sanatlar ve Spor liseleri yüz yüze eğitime başlıyor.
DOĞRU DEĞİL
İstanbul'da Kübra Boyraz'ın ölümüne yol açan ilkokul mezunu Erdal Doğru'dan tüyler ürperten ifade: Botoks yapmadım. Corona'dan ölmüştür...