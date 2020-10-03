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    • Yaşam
    • 03.10.2020 Gazete
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    Tuğba Keleş'in son mesajı: "Alp’im sana emanet"

    'da 'nin katlettiği Tuğba, son mesajı ağabeyi 'e gönderdi. İşte haberin detayları ve 3 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yaşam haberleri...

    Alp’im sana emanet
    'da 'nin katlettiği Tuğba, son mesajı ağabeyi 'e gönderdi: Korktuğum başıma gelirse Alp'im sana emanet!



    KÖYDE AYI TERÖRÜ
    'de aç ayılar köye indi. Özkan Özdemir'e ait ağılın kapısını kırıp içeriye girdi. 74 küçükbaş hayvanı telef etti.



    4 LİSE YÜZ YÜZE
    , açıkladı: Meslek, Çok Programlı Anadolu, Güzel Sanatlar ve Spor liseleri yüz yüze eğitime başlıyor.



    DOĞRU DEĞİL
    'da Kübra Boyraz'ın ölümüne yol açan ilkokul mezunu Erdal Doğru'dan tüyler ürperten ifade: Botoks yapmadım. Corona'dan ölmüştür...
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    Haberler Yaşam Tuğba Keleş'in son mesajı: "Alp’im sana emanet"