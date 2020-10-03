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    • Yaşam
    • 03.10.2020 Gazete
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    İlişki terapisti Barret yazdı:

    Ebeveynler, çocuklarından ayrı tatil yapmamalı. Terapilerde edindiğim izlenimlere göre, çocukların geçici ayrılıkların bile fiziksel ve zihinsel sağlık için uzun süreli sonuçları olabileceğini gösteriyor. Ayrılıklar ebeveynleri, çocukları ve toplulukları etkileyebilir.

    Yenilenme zamanı

    Ebeveynler, çocuklarından ayrı tatil yapmamalı. Terapilerde edindiğim izlenimlere göre, çocukların geçici ayrılıkların bile fiziksel ve zihinsel sağlık için uzun süreli sonuçları olabileceğini gösteriyor. Ayrılıklar ebeveynleri, çocukları ve toplulukları etkileyebilir. O nedenle bazı çiftler çocuklarından birkaç hafta uzak kaldıktan sonra ciddi tartışmalar yaşadıklarını anlattı. O nedenle belki flört hayatınıza geri dönmek için çocuklarınızdan ayrılmak doğru değil. Bu aşkı tekrar ortaya çıkarmaz. Sadece yeni sorunların önünü açar. Çocuklarınızdan uzak kalmadan yenilenmeyi denemelisiniz.

    Mary G. Barret

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    Haberler Yaşam İlişki terapisti Barret yazdı: Yenilenme zamanı