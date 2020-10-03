Ebeveynler, çocuklarından ayrı tatil yapmamalı. Terapilerde edindiğim izlenimlere göre, çocukların geçici ayrılıkların bile fiziksel ve zihinsel sağlık için uzun süreli sonuçları olabileceğini gösteriyor. Ayrılıklar ebeveynleri, çocukları ve toplulukları etkileyebilir. O nedenle bazı çiftler çocuklarından birkaç hafta uzak kaldıktan sonra ciddi tartışmalar yaşadıklarını anlattı. O nedenle belki flört hayatınıza geri dönmek için çocuklarınızdan ayrılmak doğru değil. Bu aşkı tekrar ortaya çıkarmaz. Sadece yeni sorunların önünü açar. Çocuklarınızdan uzak kalmadan yenilenmeyi denemelisiniz.

Mary G. Barret