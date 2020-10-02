Hindistan cevizli kartopu kurabiye

Oda ısısındaki tereyağı, ayçiçeği yağı ve pudra şekerini bir kapta krema kıvamına gelene kadar çırpın. Daha sonra un, Hindistan cevizi, nişasta, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru streç filme sarıp 15-20 dakika buzdolabında dinlenmeye bırakın. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 12-15 dakika altları pembeleşene kadar pişirin. Fırından alır almaz Hindistan cevizi ve pudra şekeri karışımının içinde yuvarlayın. Ilındıktan sonra servis yapın.

8-10 KİŞİLİK

110 gram oda ısısında tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

Yarım su bardağı ayçiçeği yağı

2.5-3 su bardağı un

1 su bardağı Hindistan cevizi

2 yemek nişasta

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilya

SÜSLEMEK İÇİN

1 su bardağı Hindistan cevizi

1 su bardağı pudra şekeri

EMİNE TUNADAN / ZAMANSIZ LEZZETLER