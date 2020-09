İncasiye | Zamansız lezzetler

Eti tencereye alıp kendi suyunu salıp çekene kadar kavurun. Üzerine zeytinyağı ve temizlenmiş soğan ilave edip rengi değişene kadar etle birlikte kavurun. Suyunu ilave edip kapağını kapatın ve kısık ateşte et yumuşayana kadar (gerekirse sıcak su ekleyerek) pişmeye bırakın. Et yumuşayınca erikleri ekleyin ve 10 dakika daha pişirin. Ocağı kapatmadan hemen önce pekmez ve tuz ekleyip karıştırın. 5 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın.

4-6 KİŞİLİK

1 kg parça kuzu eti

20 adet kuru siyah erik

15 adet arpacık soğan

1/2 su bardağı zeytinyağı

5 yemek kaşığı pekmez

2-3 su bardağı sıcak su

ZAMANSIZ LEZZETLER / EMİNE TUNADAN