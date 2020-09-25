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    • Yaşam
    • 25.09.2020 Gazete
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    i tencereye alıp kendi suyunu salıp çekene kadar kavurun. Üzerine zeytinyağı ve temizlenmiş soğan ilave edip rengi değişene kadar etle birlikte kavurun. nin detayları...

    İncasiye | Zamansız lezzetler

    Eti tencereye alıp kendi suyunu salıp çekene kadar kavurun. Üzerine zeytinyağı ve temizlenmiş soğan ilave edip rengi değişene kadar le birlikte kavurun. Suyunu ilave edip kapağını kapatın ve kısık ateşte et yumuşayana kadar (gerekirse sıcak su ekleyerek) pişmeye bırakın. Et yumuşayınca erikleri ekleyin ve 10 dakika daha pişirin. Ocağı kapatmadan hemen önce pekmez ve tuz ekleyip karıştırın. 5 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın.

    4-6 KİŞİLİK
    1 kg parça kuzu eti
    20 adet kuru siyah erik
    15 adet arpacık soğan
    1/2 su bardağı zeytinyağı
    5 yemek kaşığı pekmez
    2-3 su bardağı sıcak su

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