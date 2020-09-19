Bahar sofrası | Halsizliğe iyi gelen yiyecekler nelerdir?

CEVİZ

E vitamininin vücuttaki işlevinin en önemlisi, antioksidan özelliğe sahip olması. Bu sayede bağışıklık sisteminin korunmasında önemli bir rol üstleniyor. Her gün 2 bütün ceviz tüketmenizde fayda var.

ISPANAK

Hem magnezyum, hem de demir açısından zengin bir besin. Bu sayede vücuda direnç kazandırıyor.