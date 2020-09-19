Bahar sofrası | Halsizliğe iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Mevsim geçişlerinde sık rastladığımız halsizlik hastalığın habercisi olabiliyor. Gün içinde alacağımız bazı besinler özellikle meyveler halsizlik problemini çözebilir. Peki halsizliğe iyi gelen yiyecekler nelerdir?
YOĞURT
Sindirimi kolay olan yoğurt iyi bir protein kaynağı olmasının yanı sıra sindirimi kolaylaştıran "iyi" bakteriler olan probiyotik bakımından da zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirirken kronik yorgunluğa iyi gelebilir.
SU Enerji ve kronik yorgunlukla savaşınızda en büyük yardımcınızdır. Yorgunluk vücudun susuz kaldığının ana göstergesidir.
PORTAKAL SUYU
İçecek olarak bir bardak taze sıkılmış portakal suyu içebilirsiniz. B ve C vitaminlerinin bu karışım size gün boyu ihtiyaç duyacağınız enerjinin büyük bir kısmını sağlayacaktır.
KİVİ
C vitamini açısından zengin bir meyve. Sabahları tüketilen bir adet kivi enerji vererek metabolizmayı canlandırıyor.
MAYDANOZ
Vitamin açısından zengin olan maydanoz, roka ve dereotu vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Güçlü bir bağışıklık sistemi de bahar yorgunluğundan daha kolay kurtulmamızı sağlıyor.
CEVİZ
E vitamininin vücuttaki işlevinin en önemlisi, antioksidan özelliğe sahip olması. Bu sayede bağışıklık sisteminin korunmasında önemli bir rol üstleniyor. Her gün 2 bütün ceviz tüketmenizde fayda var.
ISPANAK
Hem magnezyum, hem de demir açısından zengin bir besin. Bu sayede vücuda direnç kazandırıyor.