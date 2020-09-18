Hepimizin başkalarına bağlanmak için farklı yolları vardır ve psikolojide buna "bağlanma stili" diyoruz. Örneğin, bazılarımız endişeli, diğerlerimiz ise her zaman ilişkinin iyi olduğundan emin olmak istiyoruz. Bağlanma tarzımız, çocukluğumuzdan gelen bir gelişim sürecidir. Bağ kurduğunuz kişinin kalp atışını hissetmemiz gerekiyor. Bu ilişkiyi daha güçlü hale getiriyor. Duygusallık elbette çok önemli. Ancak ilişkiyi mutlu olarak sürdürmek istiyorsak, önceleri çok açık olmamalıyız. İlişkide güven arttıkça açık olmak en doğru olanı. Anca ilişkilerde kimi çok kapalı kimi ise çok açık oluyor. Bu dengeyi iyi ayarlayanlar ise mutluluğu daha hızlı yakalayabiliyor.

İLİŞKİ TERAPİSTİ - SILVY KHOUCASİAN