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    • Yaşam
    • 16.09.2020 Gazete
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    İlişkilerde ses tonu ve mimikler çok ama çok önemli. Örneğin, "Tatlım, seninle paylaşmak istiyorum ki, bazı nedenlerden dolayı senden bir konuyu sakladım. Bu beni rahatsız ediyor. Çünkü sen hayat arkadaşımsın. Sen de benim bu hatamı kabul edersen çok mutlu olurum. Öncelikli olarak senden özür dilerim" derseniz, soruna karşı çok önemli bir adım atmış olursunuz. Sılvy Khoucasian'ın 16 Eylül tarihli yazısı...

    Tatlı konuş

    İlişkilerde ses tonu ve mimikler çok ama çok önemli. Örneğin, "Tatlım, seninle paylaşmak istiyorum ki, bazı nedenlerden dolayı senden bir konuyu sakladım. Bu beni rahatsız ediyor. Çünkü sen hayat arkadaşımsın. Sen de benim bu hatamı kabul edersen çok mutlu olurum. Öncelikli olarak senden özür dilerim" derseniz, soruna karşı çok önemli bir adım atmış olursunuz. Ancak, "Bir konuyu senden sakladım. Ancak senin tavırların beni buna itti. O nedenle sen bana bu konuda tepki gösteremezsin" gibi konuşmaya başlarsanız, sorunlar daha da büyük. O nedenle karar siniz. İlişkinizin yönünü belirlemek sizin elinizde.

    İLİŞKİ TERAPİSTİ / SILVY KHOUCASIAN

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