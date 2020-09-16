Kolajenini koru!

KOLAJEN KAYNAKLARI

Vücudunuzdaki kolajen seviyesini arttırarak kırışıklarınızı önleyebilir, cildinizin gençliğini koruyabilirsiniz. Kemik suyu, et, balık, tavuk, kırmızı meyve ve sebzeler, avokado, portakal gibi kolajen içeren besinleri tüketerek, vücudunuzdaki kolajen seviyesini arttırabilirsiniz. Onun dışında kozmetik ve besin takviyeleriyle de kolajen üretimini destekleyebilirsiniz.

İŞTE KOLAJEN İÇEREN ÜRÜNLER…

Collagen Lift Paris'in geliştirdiği Vitality; içeriğinde yer alan glutatyon, C vitamini, çinko ve kolajen ile uykunuzu düzene sokmayı, bağışıklık sisteminizi güçlendirip yorgunluğunuzu azaltmayı hedefliyor. Vücuttaki toksinleri temizleyip cildi yenileyen bir antioksidan deposu denilebilir.

Türkıye'nin ilk ve tek likit Morina Balığı Kolajeni olduğu belirtilen Naturalift, vücudun kendi kolajen üretimini destekliyor. Morina Balığı kaynaklı kolajen sayesinde cilt nemini arttıran, elastikiyeti ve sıkılığı destekleyen, ince çizgi ve kırışıkların görünümünün azalmasına yardımcı olan ürün, aynı zamanda eklemler, kas ve iskelet sistemi üzerinde de olumlu etkilere sahip.

Watsons, kolajen içerikli cilt ve kişisel bakım ürünlerine artık takviye edici gıda formundaki kolajenleri de dahil etti. Vücut ve cilt sağlığı için hayati öneme sahip kolajeni Nature's Supreme, Eva Collagen, Naturagen ve Talya markaları ile tablet, toz, şase ve sıvı formlarda tüketicilerle buluşturuyor.

Dr. Roebuck's Perky Kolajen Serumu, cildin sıkılaşmasına, aydınlanmasına ve nemlenmesine yardımcı olan doğal bir kolajen. Zararlı kimyasallar içermiyor. Sephora'da bulabilirsiniz.

Voonka Collagen Beauty, H2O Micellar Cleansing Water, yüzünüzde dış faktörlerin yarattığı kiri ve makyajı, cildinize zarar vermeden temizlemeye yardımcı oluyor. Gözeneklerinizin nefes almasını sağlayarak cildinizi rahatlatıp nemli ve canlı görünmesini sağlıyor.

GÜNÜN YILDIZLARI

Zaman en değerlı hazinemiz…

Siyah, GUESS/SAAT&SAAT, 499 TL

Mavi, CASIO/ERSA SAAT, 245,65 TL

Taşlı, QUANTUM/KONYALI SAAT, 509,15 TL

YAŞAM GÜNLÜĞÜ / AYSUN ORHAN