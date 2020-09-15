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    • Yaşam
    • 15.09.2020 Gazete
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    Duygusal adım Alaçatı’nın eski

    Alaçatı’nın eski muhtarlarından Kazım Alkan’ın torunu olan iki çocuk annesi , ye yakalandı. Duygu için Alaçatı ve ’da ve kan bağışı kampanyası başlatıldı

    Duygusal adım Alaçatı’nın eski

    İzmir'dekı görev yapan Prof. Dr. İstemihan Tengiz'in eşi ve iki çocuk annesi 42 yaşındaki geçtiğimiz kasım ayında hastalığına yakalandı. Duygu Alkan Tengiz için aylarca arandı. Araya pandemi dönemi girdi ve kök hücre bulunamayınca, 12 yaşındaki oğlu Tarduhan'a alınan ilik ile Mayıs ayında kök hücre nakil yapıldı. İyileşti derken hastalığı yeniden ilerleyen Tengiz için yakınları kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlattı. ve 'de Türk Kızılay'ın yardımı ile düzenlenen kampanya, 19 Eylül'de Alaçatı 'nde saat 09.30 - 17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Birçok kentten de Duygu için kan verilmeye başlandı.

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