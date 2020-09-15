Duygusal adım Alaçatı’nın eski

İzmir'dekı görev yapan Prof. Dr. İstemihan Tengiz'in eşi ve iki çocuk annesi 42 yaşındaki Duygu Alkan Tengiz geçtiğimiz kasım ayında lösemi hastalığına yakalandı. Duygu Alkan Tengiz için aylarca kök hücre arandı. Araya pandemi dönemi girdi ve kök hücre bulunamayınca, 12 yaşındaki oğlu Tarduhan'a alınan ilik ile Mayıs ayında kök hücre nakil yapıldı. İyileşti derken hastalığı yeniden ilerleyen Tengiz için yakınları kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlattı. Bodrum ve İzmir'de Türk Kızılay'ın yardımı ile düzenlenen kampanya, 19 Eylül'de Alaçatı Pazar Yeri'nde saat 09.30 - 17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Birçok kentten de Duygu için kan verilmeye başlandı.