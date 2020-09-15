Arpa şehriyeli pilav | Zamansız lezzetler

Pirinci birkaç su yıkayıp suyunu iyice süzün. Tereyağı ve sıvıyağı bir tencereye alıp kızdırın. Üzerine şehriye ekleyip rengi koyulaşana dek karıştırarak kavurun. Pirinci tencereye ilave edin ve taneler saydamlaşana dek karıştırarak kavurun.



Su ve tuz katın. Tencerenin kapağı kapalı olarak kaynayana dek orta, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatıp 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.

4-6 KİŞİLİK

2 su bardağı pirinç

Yarım su bardağı arpa şehriye

3 su bardağı su

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı sıvıyağ, tuz

ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN