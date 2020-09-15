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    • Yaşam
    • 15.09.2020 Gazete
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    Arpa şehriyeli pilav | Zamansız lezzetler

    Pirinci birkaç su yıkayıp suyunu iyice süzün. Tereyağı ve sıvıyağı bir tencereye alıp kızdırın. Üzerine şehriye ekleyip rengi koyulaşana . Pirinci tencereye ilave edin ve taneler saydamlaşana dek karıştırarak kavurun. Arpa şehriyeli tarifinin detayları.

    Arpa şehriyeli pilav

    Pirinci birkaç su yıkayıp suyunu iyice süzün. Tereyağı ve sıvıyağı bir tencereye alıp kızdırın. Üzerine şehriye ekleyip rengi koyulaşana . Pirinci tencereye ilave edin ve taneler saydamlaşana dek karıştırarak kavurun.

    Su ve tuz katın. Tencerenin kapağı kapalı olarak kaynayana dek orta, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatıp 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.

    4-6 KİŞİLİK
    2 su bardağı pirinç
    Yarım su bardağı arpa şehriye
    3 su bardağı su
    2 çorba kaşığı tereyağı
    1 çorba kaşığı sıvıyağ, tuz

    ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN

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