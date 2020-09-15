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    • Yaşam
    • 15.09.2020 Gazete
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    Altın !

    'da üzerinden 50 bin TL'ye çıkarılan ilanı görenleri şaşkına çevirdi. İlanda belirtilen tutar ise Afyonkarahisar'da mezar yerlerinin 2 yılda altından daha fazla kazandırdığını gözler önüne serdi.

    Altın mezar!

    Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden 50 bin TL'ye çıkarılan mezar ilanı görenleri şaşkına çevirdi. İlanda belirtilen tutar ise Afyonkarahisar'da mezar yerlerinin 2 yılda altından daha fazla kazandırdığını gözler önüne serdi. Sosyal medyada Osman Ö., tarafından 'Satılık Kabir' verilen ilanı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Satıcı ilanda detay kısmına ise 'Afyon Asri Mezarlık C kapısında, içi yapılı 4 gözlü kabir, pazarlık var' detaylarına yer verdi. Sosyal medyada birçok kişi bu duruma tepki gösterdi.
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