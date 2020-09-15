Altın mezar!

Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden 50 bin TL'ye çıkarılan mezar ilanı görenleri şaşkına çevirdi. İlanda belirtilen tutar ise Afyonkarahisar'da mezar yerlerinin 2 yılda altından daha fazla kazandırdığını gözler önüne serdi. Sosyal medyada Osman Ö., tarafından 'Satılık Kabir' verilen ilanı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Satıcı ilanda detay kısmına ise 'Afyon Asri Mezarlık C kapısında, içi yapılı 4 gözlü kabir, pazarlık var' detaylarına yer verdi. Sosyal medyada birçok kişi bu duruma tepki gösterdi.