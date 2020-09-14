Ares’i öldürdüler

hemşire, köpeğinin ihmal sonucu öldüğünü söyleyip hukuk mücadelesi başlattı. Olay geçen haftayaşandı.10 yaşındaki Golden cinsi köpeğirahatsızlandı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veterinerlik Fakültesi'nde yapılan incelemede burnunda ödem oluştuğu ve kanama yaptığı anlaşıldı. Müdahalede Ares'in, ağzına aparat yerine gazlı bez konulması sonucu nefessiz kaldı. Köpeğinin ölümüyle yıkılan Karadayı, sorumlular hakkında yasal işlem başlattı. "Sorumlular gelip özür dileyecekleri yerde 'Nasıl olsa ölecekti' diyerek beni iyiden çıldırttı. Dekan, gerekli incelemeyi başlatacağını söyledi. Şikayetçi olacağım" açıklamasını yaptı.