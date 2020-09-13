Sevgilini tanıyor musun ?

Aşkla ilgili psikolojik gerçekler, biri aşık olduğunda, beynin sizi en büyük cazibe ve şehvet konusunda hissettiren her türlü hormonu ve kimyasalları salgıladığını kanıtlar. Çoğu insan psikolojik düzeyde çekiciliği hisseder, ancak bizi aşık eden şey beyindir. "O" ile tanıştığınızda, onların gözlerinde kaybolacak ve birlikte olmanız gerektiğini derinlemesine anlayacaksınız.Sorası ise size kalmış. Eğer doğru bir ilişki istiyorsanız karşınızdakini iyi tanımalısınız. Tanımadığınız biriyle mutlu olamazsınız.

Aynı şekilde siz de kendinizi aşkınıza tanıtmanız gerekiyor. Çiftler burada hata yapıyor. İlişkide iki taraf da birbirlerini tanımadan mutlu olmak istiyor. Eğer tam mutluluk isteniyorsa, tanıma ve tanıtma şart. Çünkü artık mutluluk kolay olmuyor. Mutlu olmak için çaba sarf etmelisiniz. Terapiye gelen çiftleri ayrı ayrı dinleyince şunu fark ettim. Çiftler birbirini tanımıyor. Tanımadıkları için benden yardım istiyorlar. Ben onları tekrar tanıştırıyorum gibi bir durumla karşı karşıya kaldım. Hem de birçok kez.

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ SILVY KHOUCASIAN