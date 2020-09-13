Kuru köfte | Zamansız lezzetler

Kıymayı yoğurma kabına alıp, rendelenmiş soğan, rendelenmiş sarmısak, yumurta, ufalanmış ekmek içi, kimyon, karabiber, kıyılmış maydanoz ve tuzu iyice yoğurun. Harçtan cevizden biraz büyük parçalar koparıp oval veya yuvarlak şekil verin. Sıvıyağı tavaya alıp orta ateşte kızdırın. Köfteleri önlü arkalı kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Birkaç dakika bekletip servis tabağına alın. Kırmızı soğanı piyazlık doğrayın ve ince kıyılmış maydanozla karıştırın. Üzerine zeytinyağı, sumak, tuz ve karabiber ekleyip harmanlayın. Köfteyle birlikte servis yapın.

4 KIŞILIK

1/2 kg kıyma

1 adet soğan

2 diş sarmısak, 1 adet yumurta

3 dilim bayat ekmek içi

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber, tuz

7-8 dal maydanoz



KIZARTMAK İÇİN:

1/2 su bardağı sıvıyağ



SERVİS İÇİN:

2 adet kırmızı soğan, 6 dal maydanoz

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı sumak, tuz, karabiber

ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN