Yeni sezona giriş | Yaşam günlüğü

Moda ve kozmetik dünyasındaki sıcak gelişmeler, markaların yeni iş birlikleri ve en yeni koleksiyonları.

ZAMANIN ÖTESİNE GEÇİŞ

Beymen Collection, 2020-2021 Sonbahar/ Kış sezonunda kendine güvenen modern kadınlar için hayatın her anına, günün her saatine uygun, zamansız, özgün seçenekler sunuyor. Dingin formlar, yalın siluetler, feminen ve zarif tasarımlar öne çıkıyor.

DİLEK HANİF GİZİA KAPSÜL KOLEKSİYONU

Gizia, yaratıcı kişiliğini tasarımlarına yansıtarak, şehirli kadınlara özgün koleksiyonlar sunan tasarımcı Dilek Hanif ile bir kapsül koleksiyon hazırladı. Koleksiyonda, gömlek tipi tek renk maksi elbiseler, dar ve bol kesim pantolonlar, pilili ve yırtmaçlı etekler dikkat çekiyor.



125. YILA ÖZEL!

Zamansız İmza parfümlerini 125. Yıl Özel Koleksiyonu'nun bir parçası yapan ve "Gold Collection" olarak adlandıran Atelier Rebul, bu parfümleri şık siyah el yapımı kutu içerisinde sunuyor. İstanbul, Pera ve 1895 adlı ürünler 1.895 adetle sınırlı ve her biri numaralandırılmış.

YENİ NESİL SOKAK MODASI İŞ BİRLİĞİ

H&M sokak giyiminin ikonu Kangol ile iş birliğini duyurdu. Ayrıca marka, BRIT Ödülleri'nde en iyi İngiliz kadın solo sanatçısı ve uluslararası müzik sanatçısı seçilen Mabel ile de iş birliği yapıyor. 31 parçalı koleksiyon, Mabel'ın tasarımlarını da içeren ürünlerden oluşuyor. KangolxH&M feat. Mabel, 17 Eylül'de hm.com'da ve seçili H&M mağazalarında satışa sunulacak.

YAŞAM GÜNLÜĞÜ/ AYSUN ORHAN