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    • Yaşam
    • 12.09.2020 Gazete
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    ’ın cinayet şüphelisi tutuklanmalı

    ’ın şüpheli ölümü ’nin gündemine oturdu. Ailenin avukatı konuştu: Kamu vicdanı tutuklama bekliyor.

    Ümit Uygun tutuklanmalı

    Tüm Türkiye 21 yaşındaki Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen'in ölümünü araştıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kilitlendi. Genç kızın şiddet gördüğü ve tehdit edildiği ortaya çıkınca avukatlar harekete geçti. Aleyna Çakır (21), 3 Haziran'da Ankara'da evinde asılı olarak bulundu. Ailesi intihara inanmadı. Sevgilisi Ümit Uygun'un genç kızı darp ettiği videonun ortaya çıkmasının ardından ve görgü tanıklarının anlattıkları, Çakır'ın öldürülmüş olabileceği şüphesini daha da arttırdı. Avukat Ceren Köker Öztok Aleyna'nın başına gelenlerin tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğduğunu belirtti. Çakır'ın ölümüyle ilgili bir an evvel tutuklama talebinin verilmesi gerektiğine dikkat çeken Öztok, "Biz adaletin ne kadar hızlı bir şekilde işlediğini gösterebilirsek işte o zaman adalet gerektiği gibi tecelli etmiş olur" diye konuştu.
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