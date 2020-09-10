Zeynep Söğüt yastıkla katledildi!

Adana'da 7 yıl önce kaybolan 2 çocuk annesi Zeynep Söğüt'ün (22) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Söğüt'ün cesedinin sevgilisi Savaş Sanatman (38), Ersin Yalçınkaya (46) ve Nazlı Tuğulucan (40) tarafından valiz içine konularak dere yatağına atıldığı belirlendi. Hamile kalan ve bu yüzden sevgilisiyle tartışan Söğüt'ün sevgilisinin arkadaşı Ersin Yalçınkaya tarafından yastıkla boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Suçlarını itiraf eden sevgili Savaş Sanatman ve Nazlı Tuğulucan'ın Zeynep'i aramak için televizyon programına çıktıkları da öğrenildi.

CESEDİ VALİZE KOYMUŞLAR

Şüphelilerden Ersin Yalçınkaya, "Zeynep öldü, sesinizi çıkarmayacaksınız, bu saatten sonra ben ne dersem onu yapacaksınız. Yoksa ikinizi de öldürürüm" diyerek, Tuğulucan'ın aracıyla eve gelmesini, cesedi taşımaya yardım etmesini istediği öne sürüldü.