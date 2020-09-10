Foreign Policy, Türk dizilerini manşete taşıdı. "Zirveyi kaptıracağız" başlığını attı: Türkçe 5 kıtada yayılıyor. Birçok ülkede Anadolu geleneklerine ilgi de artıyor.
BİR DİZİ PANİK
Dünya dizi pazarında birinci olan ABD, Türk dizilerinden korkmaya başladı. "Zirveyi kaptıracağız" paniği başladı.
ABD'nin Foreign Policy dergisi, Türk dizilerini manşetine taşıdı. Dergi, "Türk dizileri, ABD dizilerinin ardından küresel çapta en çok satın alınan diziler olarak zirveyi tehdit etmeye başladı. 5 kıtada Türkçe dilini öğrenenler oldu. Türk dizileri sayesinde Türkiye'ye turistlerin yönelimi de oldu. Birçok ülkede Türk geleneklerine de ilgi arttı" diye haber yaptı. Araştırmaya göre en çok izlenen yabancı dil seçeneklerinde ise Fransızca, İspanyolca ve Çince'yi geçen Türkçe olarak dikkat çekti. Özellikle Ortadoğu'da Türk dizileri büyük izleyici kitlelerine ulaştı.
atv'nin dizisi Hercai, Bulgaristan, Arnavutluk ve İspanya'ya satıldı.
Kuruluş Osman ise Afganistan, Arnavutluk ve Pakistan televizyonlarının gözdesi oldu.
İzlediğimiz her bölümde "Şu kız ne çok ağladı; ne çok acı çekti" dedirten dizi: HERCAİ. Reyyan ile Miran'ın doğu gelenek ve görenekleri, töreleri arasında kalan aşk hikayesi...
BİR DİZİ PANİK
Dünya dizi pazarında birinci olan ABD, Türk dizilerinden korkmaya başladı. "Zirveyi kaptıracağız" paniği başladı.
ABD'nin Foreign Policy dergisi, Türk dizilerini manşetine taşıdı. Dergi, "Türk dizileri, ABD dizilerinin ardından küresel çapta en çok satın alınan diziler olarak zirveyi tehdit etmeye başladı. 5 kıtada Türkçe dilini öğrenenler oldu. Türk dizileri sayesinde Türkiye'ye turistlerin yönelimi de oldu. Birçok ülkede Türk geleneklerine de ilgi arttı" diye haber yaptı. Araştırmaya göre en çok izlenen yabancı dil seçeneklerinde ise Fransızca, İspanyolca ve Çince'yi geçen Türkçe olarak dikkat çekti. Özellikle Ortadoğu'da Türk dizileri büyük izleyici kitlelerine ulaştı.
atv'nin dizisi Hercai, Bulgaristan, Arnavutluk ve İspanya'ya satıldı.
Kuruluş Osman ise Afganistan, Arnavutluk ve Pakistan televizyonlarının gözdesi oldu.
İzlediğimiz her bölümde "Şu kız ne çok ağladı; ne çok acı çekti" dedirten dizi: HERCAİ. Reyyan ile Miran'ın doğu gelenek ve görenekleri, töreleri arasında kalan aşk hikayesi...