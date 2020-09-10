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    • 10.09.2020 12:58
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    • 10.09.2020 12:58
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    'da askerden dönen isimli genç trafik sında hayatını kaybetti

    'da klima bakım işiyle uğraşan 23 yaşındaki , servisten döndüğü sırada aracıyla karıştığı da hayatını kaybetti. Uçar'ın vatani görevini kısa bir süre önce tamamlayarak evine döndüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    DHA
    Askerden döndü trafik kazasında hayatını kaybetti!

    , dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde meydana geldi. Klima bakım işiyle uğraşan , 07 EJN 99 plakalı otomobili ile Ramazan Akbilek'in kullandığı 07 DM 818 plakalı otomobille çarpıştı.

    Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta yaralı halde bulunan Uçar'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

    Sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Uçar, ambulansla yakında bulunan bir hastaneye götürüldü. Bir süre önce askerden geldiği öğrenilen Uçar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Ölen sürücünün cenazesi yakınları tarafından Kurumu morgundan alınarak toprağa verilmek üzere Manavgat ilçesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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