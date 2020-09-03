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    • Yaşam
    • 03.09.2020 Gazete
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    Marullu biftekli sandviç | Zamansız Lezzetler

    Humus için, nohudu bir tabakta üzerini geçecek kadar su ve 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip bir gece bekletin. Ertesi gün yıkayın ve haşlayın. İşte marullu biftekli sandviç için gerekenler.

    Marullu biftekli sandviç

    Humus için, nohudu bir tabakta üzerini geçecek kadar su ve 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip bir gece bekletin. Ertesi gün yıkayın ve haşlayın. Sarımsakları bir tutam tuz ilavesiyle ezip nohut püresine ekleyin. Limon suyu, tahin ve tuzu iyice karıştırın. Baharatları ve zeytinyağını ilave edin. Biftekleri zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberle harmanlayıp, ızgarada önlü arkalı pişirin. Sos için, hardal ve sirkeyi çukur bir kaba alıp çatalla iyice çırpın. Marul yapraklarının üzerine hazırladığınız sosu gezdirin. Ekmekleri ızgarada hafifçe pişirin. Dört dilim ekmeğin üzerine bolca humus sürün. Marul yaprakları ve biftekleri yerleştirip diğer ekmek dilimlerini üzerlerine kapatın. Daha sonra servis yapın.

    4 KİŞİLİK
    8 dilim tahıllı ekmek
    3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
    4 parça biftek
    1 diş sarımsak
    Tuz, karabiber, marul yaprakları

    SOS İÇİN:
    30 ml sızma zeytinyağı
    2 tatlı kaşığı hardal sos
    1 tatlı kaşığı elma sirkesi

    HUMUS İÇİN:
    250 gram nohut
    1 limonun suyu
    6 yemek kaşığı tahin
    2 diş sarımsak
    Tuz, kimyon, pul kırmızı biber, sızma zeytinyağı

    ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN

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