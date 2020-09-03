Marullu biftekli sandviç | Zamansız Lezzetler

Humus için, nohudu bir tabakta üzerini geçecek kadar su ve 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip bir gece bekletin. Ertesi gün yıkayın ve haşlayın. Sarımsakları bir tutam tuz ilavesiyle ezip nohut püresine ekleyin. Limon suyu, tahin ve tuzu iyice karıştırın. Baharatları ve zeytinyağını ilave edin. Biftekleri zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberle harmanlayıp, ızgarada önlü arkalı pişirin. Sos için, hardal ve sirkeyi çukur bir kaba alıp çatalla iyice çırpın. Marul yapraklarının üzerine hazırladığınız sosu gezdirin. Ekmekleri ızgarada hafifçe pişirin. Dört dilim ekmeğin üzerine bolca humus sürün. Marul yaprakları ve biftekleri yerleştirip diğer ekmek dilimlerini üzerlerine kapatın. Daha sonra servis yapın.

4 KİŞİLİK

8 dilim tahıllı ekmek

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

4 parça biftek

1 diş sarımsak

Tuz, karabiber, marul yaprakları

SOS İÇİN:

30 ml sızma zeytinyağı

2 tatlı kaşığı hardal sos

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

HUMUS İÇİN:

250 gram nohut

1 limonun suyu

6 yemek kaşığı tahin

2 diş sarımsak

Tuz, kimyon, pul kırmızı biber, sızma zeytinyağı

ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN