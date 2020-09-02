Vücut için muz | Pratik bilgiler

Özellikle yaz ayları en büyük sıkıntımız. Eğer cildiniz kuru ise bir muzu ezin, içerisine bir çay kasığı bal veya bademyağı karıştırıp yüzünüze sürün. Bir kaç dakika bekleyip ılık su ile yıkayın.

GÖZLER KAMAŞSIN

Kristallerin ışıl ışıl parlaması için, yıkadıktan sonra durulama sırasında sirkeli suya batırın. Göreceksiniz bardaklarınız pırıl pırıl olacaktır.

KOLAY RENDELENSIN

Peynirizin 1-1.30 saat kadar buzlukta bekletin. Buzlukta bekleyen peynir sertleşir ve daha kolay bir şekilde rendelenir.



BEYAZ YASTIKLAR

1 bardak çamaşır tozu, bir bardak ufalanmış bulaşık makinesi toz deterjanı, 1 bardak çamaşır suyu ve yarım bardak boraksı karıştırın ve üzerine kaynar su döküp yastık kılıflarınızı bastırın.