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    • Yaşam
    • 02.09.2020 Gazete
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    Vücut için muz | Pratik bilgiler

    Özellikle yaz ayları en büyük sıkıntımız. Eğer cildiniz kuru ise bir muzu ezin, içerisine bir çay kasığı bal veya bademyağı karıştırıp yüzünüze sürün. Bir kaç dakika bekleyip ılık su ile yıkayın.

    Vücut için muz

    Özellikle yaz ayları en büyük sıkıntımız. Eğer cildiniz kuru ise bir muzu ezin, içerisine bir çay kasığı bal veya bademyağı karıştırıp yüzünüze sürün. Bir kaç dakika bekleyip ılık su ile yıkayın.

    GÖZLER KAMAŞSIN
    Kristallerin ışıl ışıl parlaması için, yıkadıktan sonra durulama sırasında sirkeli suya batırın. Göreceksiniz bardaklarınız pırıl pırıl olacaktır.

    KOLAY RENDELENSIN
    Peynirizin 1-1.30 saat kadar buzlukta bekletin. Buzlukta bekleyen peynir sertleşir ve daha kolay bir şekilde rendelenir.

    BEYAZ YASTIKLAR
    1 bardak çamaşır tozu, bir bardak ufalanmış bulaşık makinesi toz deterjanı, 1 bardak çamaşır suyu ve yarım bardak boraksı karıştırın ve üzerine kaynar su döküp yastık kılıflarınızı bastırın.

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