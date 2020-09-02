Limonlu akışkan kekler | Zamansız Lezzetler

Limon sosu için limonların kabuklarını içteki beyaz kısmına dokunmadan rendeleyin. Limon kabuğu ve toz şekeri ufalanana kadar mutfak robotunda karıştırın. Tereyağı ekleyip karıştırmaya devam edin. Teker teker yumurtaları ilave edip mutfak robotunun düşük hızında karıştırın. Karışıma limon suyu ve tuzu ilave edip karıştırmaya devam edin. Karışımı sos tenceresine düşük ısıda koyulaşana kadar sürekli karıştırarak yaklaşık 10 dakika pişirin. Ocaktan alıp soğutun ve kenara alın. 6 adet sufle kabını tereyağı ile yağlayıp unlayın. Tereyağı ve beyaz çikolatayı birlikte benmari usulü eritin. Un, toz şeker, tuz, yumurta, yumurta sarısı, limon sosu, rendelenmiş limon kabuğu ve vanilya ekleyip iyice karıştırın. Hamuru kapların 2/3'nü dolduracak şekilde pay edin. Önceden ısıtılmış 215 derece fırında 14-17 dakika (kenarları altın rengi, ortası yumuşak olacak şekilde) pişirin. Fırından alıp 5-10 dakika soğutun. Üzerini çırpılmış krema ile süsleyip servis yapın.



8-10 KİŞİLİK

3/4 su bardağı limon sosu

1.5 yemek kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

110 gram tereyağı

100 gram beyaz çikolata

4 yemek kaşığı un

Yarım su bardağı toz şeker

Bir tutam tuz

4 adet yumurta

4 adet yumurta sarısı

1 paket vanilya

LİMON SOS İÇİN

2 adet limonun kabuğu

3/4 su bardağı toz şeker

65 gram oda ısısında tereyağı

2 adet yumurta

4 yemek kaşığı limon suyu

Bir tutam tuz

ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN