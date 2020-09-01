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    • Yaşam
    • 01.09.2020 Gazete
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    Fırında kavurmalı türlü | Zamansız lezzetler

    Kabak, patlıcan ve havuçları iyice yıkayıp kabuklarını soymadan halka doğrayın. Biberleri de irice kesin. Kiraz domatesleri ortadan ikiye bölün. Domates dışında kalan sebzeleri geniş bir fırın tepsisine alın. İşte fırında kavurmalı türlü tarifinin detayları.

    Fırında kavurmalı türlü

    Kabak, patlıcan ve havuçları iyice yıkayıp kabuklarını soymadan halka doğrayın. Biberleri de irice kesin. Kiraz domatesleri ortadan ikiye bölün. Domates dışında kalan sebzeleri geniş bir fırın tepsisine alın.

    Üzerine ayçiçeği yağı ve tuz ekleyip harmanlayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, ara sıra karıştırarak pişirin. Fırından almadan 10 dakika önce domatesleri ve irice ufalanmış kavurmayı ilave edip pişirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip sıcak olarak servis yapın.

    4-6 KİŞİLİK
    İkişer adet kabak, patlıcan ve havuç
    Yarım kg sarı, kırmızı ve sivri biber
    8 adet kiraz domates
    5 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
    300-400 gram kavurma
    Yarım tatlı kaşığı tuz

    EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER

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